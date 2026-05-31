Черно море стигна до равенство с Ботев Пловдив в Елитната група до 17 години

Снимка: ПФК Черно море

Отборът на Черно море записа равенство 1:1 при гостуването си на Ботев Пловдив в мач от 29-ия кръг на Елитната група до 17 години, съобщават от клуба.

„Моряците“, водени от Тодор Колев, поведоха в резултата през първото полувреме.

В 20-ата минута Емил Йорданов реализира за 1:0 след извеждащо подаване на Боян Русинов, а през този резултат завърши първата част.

След почивката Росен Диманов и Емил Йорданов изпуснаха чисти положения, за да покачат в резултата, а в 80-ата минута домакините стигнаха до точката след центриране от фланга.

Съставът на Черно море: Георгий Кисе, Мартин Цветанов Пенчев, Мариян Ивайлов Михайлов, Антони Емилов Димитров, Мартин Красимиров Тодоров, Симеон Димитров Желязков, Росен Гриша Диманов, Стефан Георгиев Монев, Емил Йорданов Йорданов, Боян Руменов Русинов, Евгений Ченков Русланович (Павел Драгомиров Михайлов, Никола Янакиев Христов, Ивайло Деянов Колев, Георги Радев Цанков, Пресиан Николаев Алексиев)

