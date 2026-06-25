Черно море триумфира на международен турнир

Снимки Сайт на Черно море

Отборът на Черно море (набор 2016) постигна впечатляващ успех на международния турнир Golden Sands Cup. „Моряците“ триумфираха в надпреварата след тотално превъзходство над своите съперници и не допуснаха нито една загуба.

Младите таланти на Черно море започнаха уверено, записвайки три категорични победи. Надиграха Яловени (Молдова) с 6:1, после се разправиха с Фазенда (Украйна) 6:1 и разпиляха Шериф 2 Тираспол с 8:1, пише chernomorepfc.bg.

С убедителна игра и много голове „зелено-белите“ си осигуриха първото място в групата и продължиха към елиминациите.

В четвъртфинала Черно море се наложи над Динамо с 5:3 в резултатен и динамичен двубой.

Полуфиналът срещу Добруджа се превърна в истинска драма – след изоставане с 0:2, „моряците“ показаха характер и обърнаха мача до 4:2, печелейки заслужено място на финала.

В решаващия мач Черно море отново показа класа и надделя над Шериф Тираспол с 3:1, с което заслужено вдигна купата на турнира.

Асрън Бабаджан бе отличен с приза за най-добър играч на турнира, признание за неговата силна игра и лидерство на терена.

Финалът бе и последен мач за легендата Тодор Марев като треньор на този набор. Неговите възпитаници го изпратиха по най-добрия възможен начин – с трофей, силна игра и огромно уважение към своя наставник.

Състав на Черно море (2016): Аси Бабаджан, Мартин Сивов, Никола Ниетреста, Радостин Димитров, Мартин Иванов, Максим Иванов, Илко Вичев, Ерен Ахмед, Максим Кателиев

Треньор: Тодор Марев

Редактор "Екип на Петел",

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