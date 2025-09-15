Черно море трудно победи Добруджа в късния мач на родното първенство

кадър: Диема спорт

Черно море се наложи с 2:0 над Добруджа като домакин в последна среща от осмия кръг на efbet Лига. Селсо Сидни откри резултата в 44-тата минута, след като малко преди това Антон Иванов беше оставил гостите с 10 души на терена. Асен Чандъров сложи точка на спора с точно изпълнена дузпа в добавеното време на двубоя, предаде Спортал.

По този начин "моряците" се завърнаха на победния път, след като преди паузата за националните отбори допуснаха единствената си загуба от началото на сезона, отстъпвайки на Ботев (Враца) с 0:1. Тимът на Илиан Илиев запази петата си позиция в класирането, като вече има 15 точки в актива си.

За добричлии поражението е четвърто поредно и то ги оставя на незавидното 14-о място в подреждането.

ЧЕРНО МОРЕ 2:0 ДОБРУДЖА

1:0 Селсо Сидни (44)

2:0 Асен Чандъров (90+3)



Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов (К), 24. Давид Телеш, 11. Жоао Педро, 39. Николай Златев, 77. Селсо Сидни, 19. Георги Лазаров;

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 22. Джонатан Куеро, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев, 77. Матеус Леони, 23. Малик Фол, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 9. Милчо Ангелов, 35. Ди Матео Ловрик, 98. Ивайло Михайлов.

