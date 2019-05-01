Черно море удари Берое в Елитната до 17 години

Черно море записа победа с 1:0 при домакинството си на Берое в мач от 25-ия кръг на Елитната група до 17 години, игран на стадион “Корабостроител” под Аспаруховия мост.

Единствения гол в срещата реализира Паоло Пасков. Младият талант на “моряците” се разписа в 65-ата минута, след като бе изведен от Радостин Желев и прехвърли стража на гостите.

В следващия кръг Черно море гостува на Етър във Велико Търново. Срещата е на 5 май от 15,30 часа.

Съставът на Черно море: Стефан Петков, Златин Станков (46-Берк Джевдет), Росен Стефанов, Димитър Ралчев, Радостин Желев, Калин Георгиев, Светослав Николов (60-Тони Иванов), Мартин Милушев (85-Алекс Цеков), Джан Хасан, Паоло Пасков (75-Наско Янков), Радослав Златев.

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