Черно море уреди проверка

Черно море и Добруджа ще спазят традицията да се срещнат в контролен мач в паузата на първенството. Поредният спаринг между тях ще е на 12 ноември (сряда) от 14.30 часа на стадион „Младост“ във Варна.

Участие в него няма да вземат младежките национали на „моряците“ Георги Лазаров и Николай Златев, а в игра ще се появят предимно футболисти, които са се появявали по-рядко на терена в първенството.

Разбра се още, че днес играчите на Черно море имат почивен ден, а от утре започват подготовка за домакинския двубой с Локомотив София на 22 ноември на „Тича“.

Преди първия кръг от второто завъртане в шампионата Черно море заема трето място с 27 точки, с три по-малко от втория ЦСКА 1948 и на осем от лидера Левски.

