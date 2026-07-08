Черно море в тюркоазен цвят: НАСА засне необичайната гледка - оптична измама или природен процес

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Черно море придоби тюркоазен цвят. Необичайната гледка е заснета от НАСА. От брега се вижда безкраен син хоризонт, а от космоса морето в тюркоаз улови сателит на НАСА и астронавт от Международната космическа станция.

Оптична измама или познат природен процес? Петър Антонов и операторът Огнян Кръстев потърсиха отговорите на варненския бряг.

Океанологът доц. д-р Виолин Райков от секция „Морска биология и екология“ в Института по океанология – БАН, Варна, обяснява, че това е естествен природен процес.

„Цъфтеж на т.нар. цианобактерии. Характерното за тях е, че те отразяват светлината по особен начин, и това придава т.нар. тюркоазен цвят на морето. Той се усилва на места, където има големи течения“, казва за бТВ доц. д-р Виолин Райков.

Можем ли да видим тюркоазения цвят с просто око от брега?

„Ако е в близост до брега, докъдето и да стига човешкият поглед, е възможно. В момента няма такова нещо тук при нас. По-скоро това може да бъде наблюдавано при делтата на река Дунав, където втокът е много голям, голямо количество органична маса влиза и там започва цъфтежът“, посочва доц. д-р Виолин Райков.

Наесен морето отново ще смени цвета си. „Обратният цвят, който е тъмносиният, се получава при цъфтеж на друг вид водорасли, които се наричат диатомеи. Тези диатомеи, обратно от цианобактериите, поглъщат светлината“, казва още доц. д-р Виолин Райков.

За варненци морските багри не са изненада. „Винаги в началото на лятото има едни тюркоазени нюанси, след това става по-така… В общи линии всеки ден е различен“, споделя Неделина.

„Зима, пролет, лято цветовете са от тъмно, тъмно, направо черно до така… Сега е хубаво синьо“, казва Николай Митев. Влияние на цвета, но и на живота във водата, оказва и човешката дейност. „Селско стопанство, различни производства. Всичко това влиза в морето и то един вид го наторява“, допълни Райков.

Морето напомня, че най-красивите картини са нарисувани от природата, но какви ще бъдат цветовете им утре – нека не зависи от нас.

Редактор "Екип на Петел",

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