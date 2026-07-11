Черно море вдига голмайстора си на крака
Снимка: Сайт на Черно море
Голмайсторът на Черно море – Георги Лазаров, е възстановен от травмата, заради която пропусна последните летни контроли на своите през седмицата.
Нападателят ще поднови пълноценни тренировки в понеделник, като очакванията са да бъде готов за първия мач от новия сезон с Ботев на 19 юли във Враца.
В своя първи сезон в елита Георги игра в 34 срещи и вкара 8 гола.
Той е най-добрия стрелец на тима и в контролите от предсезонния период, след като се разписа за победите с по 1:0 над Янтра и Спартак Плевен.
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