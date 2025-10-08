Черно море вкара три на Добруджа в контрола

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, която двата отбора играха на стадион "Младост".

Точни за "моряците" бяха Фелипе, Густаво Франса и Кристиян Михайлов, пише dsport.bg.

Аут за спаринга бяха младежките национали Николай Златев и Георги Лазаров, които са повикани за европейските квалификации с Португалия и Чехия.

В 12-ия кръг на Първа лига Черно море приема Левски, докато Добруджа е домакин на ЦСКА.

