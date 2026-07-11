Черно море взе осми нов играч
Снимка: Сайт на Черно море
Черно море привлече осмо ново попълнение. Това е халфът Индриас Бунаас, който впечатли Илиан Илиев в контролите и си заслужи договор с „моряците“.
Преди алжиреца на „Тича“ през това лято дойдоха защитниците Венцислав Керчев и Лучано Скуадроне, полузащитниците Александър Тодоров и Мохамед Аши и нападателите Мигел Дуарте, Александър Колев и Петър Андреев.
Капитанът Васил Панайотов пък подписа нов контракт и остана при „моряците“.
Разбра се още, че Селсо Сидни няма да ходи в арменския вицешампион Ноа.
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