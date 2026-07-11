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Черно море взе осми нов играч

11.07.2026 / 12:56 3

Снимка: Сайт на Черно море

Черно море привлече осмо ново попълнение. Това е халфът Индриас Бунаас, който впечатли Илиан Илиев в контролите и си заслужи договор с „моряците“.

Преди алжиреца на „Тича“ през това лято дойдоха защитниците Венцислав Керчев и Лучано Скуадроне, полузащитниците Александър Тодоров и Мохамед Аши и нападателите Мигел Дуарте, Александър Колев и Петър Андреев.

Капитанът Васил Панайотов пък подписа нов контракт и остана при „моряците“.

Разбра се още, че Селсо Сидни няма да ходи в арменския вицешампион Ноа.

 

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Коментари
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уйчо (преди 24 минути)
Рейтинг: 134893 | Одобрение: 9448
Черно море става все по-черно. Иначе от НАСА тюркоазено им се видяло.
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ПраБългарин (преди 36 минути)
Рейтинг: 76990 | Одобрение: -28445
Да, това не е спорт, а бизнес. В цял свят е така, или си така или губиш...
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MrBean (преди 38 минути)
Рейтинг: 230770 | Одобрение: -2050
Защо нашите деца да не могат да спортуват,да се изявяват,а разни от всякакви цветове и континенти? Ако това е варненски отбор  не ка виждаме местни таланти. Опааа забравих,това не е спорт,това е хазарт!

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