Черно море взе португалец

Снимки Сайт на Черно море, Инстаграм, Национален спортен клъстер / National Sports Cluster

Черно море привлече крило от Португалия. Това е Мигел Барандаш, който е на 26 години и идва от Атлетико клуб Португал, съобщава Национален спортен клъстер / National Sports Cluster.

Днес Черно море ще изиграе втория си контролен мач от лятната подготовка. Съперник е Локомотив Горна Оряховица. Срещата е насрочена за 18:00 часа на стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където тимът провежда своя подготвителен лагер.

Последната проверка на Черно море в Трявна е предвидена за 3 юли, след което тимът ще се завърне във Варна, за да продължи подготовката си преди старта на новия сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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