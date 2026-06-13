Черно море взема двама чужденци от Берое

Снимка Сайт на Черно море

Черно море продължава с ударната селекция за новия сезон. Варненци са договорили двама от чужденците на Берое, разбра „Тема Спорт“. Става въпрос за испанския ляв бек Тижан Сона и португалския опорен халф Франсиско Варела. Двамата имат европейски паспорти и няма да заемат място за квотата извън ЕС, пише temasport.com.

Те направиха силна пролет и хванаха окото на старши треньора на варненци и бивш на заралии Илиан Илиев. Сона записа 35 мача в Първа лига, в които вкара и един гол. От своя страна Варела, който е с корени в Кабо Верде, дойде през зимата и взе участие в 15 двубоя на заралии в елита.

Както е известно, Берое изпадна от Първа лига и в момента доста от играчите напускат. Клубът спаси професионалния си лиценз, но не и голяма част от чужденците, които играха при собственика Ернан Банато.

Илиан Илиев се очаква да подсили Черно море с поне 10 попълнения, като всички ще са свободни агенти. Такъв вече бе представен – капитанът на Добруджа Венци Керчев. "Моряците" започват подготовка в понеделник (15 юни). Очаква се за старта да се завърне и Васил Панайотов. Лидерът на Черно море бе обявен като напускащ, но той се е върнал във Варна и предстои разговор с Илиан Илиев за бъдещето му на „Тича“. Възможно е при "моряците" да акостира и някой от освободените от Локомотив София.

Редактор "Екип на Петел",

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