Черно море започна седмицата с бегова тренировка в Екопарка

Снимка: ПФК Черно море

Отборът на Черно море стартира седмицата с двуразови занимания. Преди обед „моряците“ имаха бегова тренировка Екопарк-Варна и в нея взеха участие всички футболисти, съобщават от клуба.

В Университетската ботаническа градина “моряците” тренират с любезното съдействие на управителя на Екопарка - Александър Тодоров.

Второто занимание на „зелено-белите“ е на стадион „Младост“.

И утре играчите ще се готвят двуразово, а в сряда, четвъртък и петък заниманията ще са по едно. В събота Черно море ще гостува на Фарул в Констанца за първата си контрола от зимната подготовка.

