Черно море заслужи победата, Спартак не бива да се срамува

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

Черно море абсолютно заслужено спечели битката на Варна. Подопечните на Илиан Илиев надделяха с опит и класа, които проличаха в решителните моменти от дербито. Спартак обаче в никакъв случай не бива да се срамува от поедставянето си. „Соколите“ също имаха своите силни минути в специалния мач, особено през първото полувреме.

„Моряците“ откриха рано резултата с майсторски гол на Георги Лазаров. Важно е да се отбележи, че нападателят, който започва да прави име във футбола, вкара по единствения възможен начин от ситуацията, на която излезе.

Малко след това Черно море се размина с второ попадение, когато Лазаров блесна с гениален пас към Николай Златев. Последният обаче не може да нанесе удар с първото докосване и вече паднал на земята, отклони кълбото с крак в дясната странична греда.

Постепенно Спартак се съвзе и успя да отвърне на удара. След страхотен пробив отдясно, Деян Лозев финтира Мартин и центрира прекрасно към непокрития Шанде. Бразилецът намери топката от въздуха с вътрешен и реализира втория си гол-шедьовър в първенството след този срещу ЦСКА.

Дълго време след това играта бе равностойна, като битката се водеше между двете наказателни полета. Спартаклии действаха тактически правилно и лимитираха шансовете на опонента си в предн позиции. Запомни се един сериозен удар от дистанция на Цветослав Маринов, който бе избит от Пламен Илиев.

Към края на полувремето последва грешка на Максим Ковальов, която даде възможност на Златев да се разпише на празна врата за 2:1.

След почивката Черно море контролираше топката и събитията на терена. Играчите на Илиан Илиев умно пазеха преднината си и опитваха да затворят двубоя с трети гол. Възможност да го отбележи получи резервата Сидни, но Ковальов излезе навреме и след като скъси ъгъла, отрази шута.

Спартак така и не може да сътвори нищо в атака, тъй като му липсваха идеи и креативност в средата на терена, а и влезлите на смяна играчи не донесоха промяна в играта. Все пак „соколите“ се бореха и се надяваха, а и мачът остана отворен почти до самия край.

Тогава след образцова атака, започната от Мартин Милушев, преминала през Асен Дончев и завършена от Фелипе Кардозо Черно море узакони успеха си.

Така „моряците“ продължават уверено и със самочувствие да отстояват високите си позиции в групата на майсторите. Отличилият се пък с двете асистенции за първите два гола Жоао Педро дава убедителна заявка, че е в състояние да запуши дупката по десния фланг, зейнала още в предния полусезон след продажбата на Дуду.

Като цяло футболистите на Спартак показаха борбен дух и себерераздаване, но при някои тях в такива възлови мачове ясно се вижда, че желанието превишава възможностите. Ако „соколите“ съумеят да подсилят отбора си с можещи един-двама разиграващи полузащитници, а защо не и с таран и дясно крило, това със сигурност би повишило качеството на играта им.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!