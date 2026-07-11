Черно море завърши с равенство контролите от лятната подготовка

Снимки: ПФК Черно море

Черно море записа равенство в последната си контрола от лятната подготовка. „Моряците“ завършиха 1:1 с Дунав Русе на стадион „Тича“ във Варна, съобщават от клуба. Преди началото на срещата отборът за сезон 2026/2027 бе официално представен пред феновете.

Домакините започнаха по-уверено и още в първите минути наложиха сериозен натиск. В 10-ата минута след центриране от корнер Живко Атанасов се извиси над всички и стреля с глава, но топката премина на сантиметри от страничната греда. Малко след това Мигел Барандаш получи топката вдясно, навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала, но покрай гредата.

В 17-ата минута Дунав се възползва от грешка в половината на Черно море и организира опасна контраатака, завършила с удар, който Кристиан Томов отрази. В 37-ата минута гостите стигнаха до гол – Денислав Минчев получи топката в наказателното поле и от близка дистанция вкара за 0:1.

На почивката Илиан Илиев направи пет промени, като в игра се появиха Николай Златев, Асен Дончев, Васил Панайотов, Николай Костадинов и Емануил Няголов. В 52-рата минута Барандаш стреля опасно от границата на наказателното поле, но не намери целта.

В 63-ата минута последва нова серия смени – Томов, Скуадроне, Атанасов, Барандаш, Сидни и Телеш отстъпиха местата си на Антоан Манасиев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Александър Тодоров, Петър Андреев и Идрис Бунаас. Малко след това Панайотов намери Андреев зад защитата, но ударът му от въздуха премина над вратата. В 70-ата минута Мартин Банев замени Николай Костадинов.

В 79-ата минута Антоан Манасиев се намеси решително и спаси удар на Денислав Минчев, който бе излязъл сам срещу него под лек ъгъл. В 90-ата минута Петър Андреев засече с глава центриране отляво, но вратарят успя да избие.

До края на срещата "моряците" търсиха изравнителното попадение, но така и не успяха да завършат по най-добрия начин своите атаки.

Стартов състав: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Берк Бейхан, Давид Телеш, Селсо Сидней, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Алекс Колев

Редактор "Екип на Петел",

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