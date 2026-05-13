Черноморец Балчик взе дербито и ще влезе във Втора лига

Септември Тервел изгуби от Черноморец Балчик с 0:1 у дома в дербито на върха в Североизточна група. Гостите вкараха единственото попадение в продължението на първото полувреме и увеличиха преднината си на върха на 4 точки.

Този аванс означава, че Балчик на практика си осигури първото място в крайното класиране, тъй като едва ли ще се стигне до чудо в оставащите три мача на двата съперника.

Черноморец обаче ще играе във Втора лига, ако успее да подсигури бюджет за професионалния футбол.

Отборът се води от Ивайло Станчев, който е син на известния бивш централен нападател на Ботев Враца, Черноморец Бургас, Спартак Варна, ЦСКА и Черно море Валентин Станчев.

„Стана интересен мач, с емоции за публиката и много положения пред двете врати. Ние играем за феновете, така че не мога да бъда разочарован“, заяви наставникът на тервелци Георги Иванов-Геша.

