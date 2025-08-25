Черноморец е под вода!
кадър: Фейсбук, Meteo Balkans
Локално наводнение след силна буря, ударила Черноморец. За това съобщават във фейсбук страницата си от Meteo Balkans.
Заради по-топлата вода бурите са трудни за прогнозиране и дори една малка буря може да предизвика наводнения, тъй като те се захранват от топлата вода около нашето Черноморие.
Заради орографията валежите са интензивни, а днес повечето модели прогнозират дъжд, причинен от атмосферно смущение.
Очаква се развитие на купести облаци в района на Южното Черноморие, като бурите ще бъдат придружени от значителни валежи. Има риск количествата да достигнат 40–50 л/кв.м., посочват синоптиците.
