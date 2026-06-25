"Черноморска купа" събира елита на каратето във Варна

Снимка Община Варна

Тази събота /27 юни/, в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ във Варна ще се проведе шестото издание на турнира по карате „Черноморска купа“ и Национален семинар по самозащита, който се организира от Централен полицейски карате джу джицу клуб с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

В турнира по карате до 14 г., ще се включат над 100 участника от 6 клуба, като 40 от тях са представители на клуба домакин. Състезанието ще започне в 9.30 часа на 4 татамита, като състезателите ще покажат своите умения в три дисциплини: Макивара, Ката и Кумите .

Официалното откриване на събитието е предвидено за 13:00 ч., а следобедната сесия от 17:00 часа, ще включва различни теми в Националния семинар по самозащита. Специален гост на проявата ще бъде главния инструктор по бойни приложни техники и лична самозащита Ханши Тони Петров – 8 дан джу джицу, Гранд мастър, международен инструктор и WSDA лидер.

Останалите инструктори на класовете за напреднали и начинаещи са: Сенсей Ангел Попов – 6 дан, Сенсей Алтан Мехмед – 5 дан, главният организатор Сенсей Ивайло Петров – 4 дан, Сенсей Валери Великов – 4 дан и Семпай Иван Попов – 1 дан.

Редактор "Екип на Петел",

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