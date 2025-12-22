Черти на характера влияят на продължителността на живота ни
Пиксабей
Ново мащабно проучване показва, че определени личностни черти могат значително да увеличат или намалят риска от преждевременна смърт, съобщава „Нюзуик“, предаде БГНЕС.
Учени от университета в Лимерик в Ирландия са демонстрирали, че черти като тревожност, висока самодисциплина и общителност могат значително да повлияят на продължителността на живота на човек. Според изследователите тези черти са също толкова важни за прогнозиране на риска от смърт, колкото и ключови фактори като доходи, образование и други показатели за социален статус.
Изследователите са анализирали информация, събрана в продължение на десетилетие от близо 570 000 души на четири континента. Както отбелязва изданието, това проучване е едно от най-големите и подробни проучвания, изследващи връзката между личността и продължителността на живота.
Едно от най-ясните открития е значението на невротизма – черта, характеризираща се с тревожност и емоционален стрес. Възрастните с високи нива на невротизъм са значително по-склонни да умрат по-рано от тези с по-ниски нива. Изследователите са установили, че всяко увеличение с една точка на невротизма е свързано с 3% по-висок риск от смърт във всеки един момент. Тази връзка е особено силна сред по-младите хора, което предполага, че продължителният стрес и трудностите при управлението на емоциите могат да изтощят тялото и да навредят на здравето с течение на времето.
Дисциплината и общителността намаляват риска от ранна смърт.
Междувременно, хората, които са постигнали по-високи резултати по качествата организираност, дисциплина и решителност, са значително по-малко склонни да умрат преждевременно. Статията установява, че всяко увеличение с една точка на съвестността е свързано с 10% по-нисък риск от смъртност, най-силният защитен ефект, наблюдаван в проучването.
Високата общителност е свързана и с дълголетието.
За всяко увеличение с една точка на съвестността рискът от ранна смърт е намален с 3%, особено в страни като САЩ и Австралия.
Не всички черти са еднакво важни. Проучването установява малка или никаква последователна връзка между риска от ранна смърт и любопитството, креативността и отзивчивостта, което означава, че не всички черти влияят върху здравето и смъртността. „Проучването изследва как тези с по-високи нива на невротизъм в общата популация може да имат по-висок риск от смърт от тези с по-ниски нива на невротизъм.
Важно е обаче да се отбележи, че рискът от смърт е относителен, а не абсолютен“, отбеляза Мар Макгийън, доцент по психология в Университета в Лимерик. Психологът Парис О'Суйлеабхаин смята, че откритията на проучването биха могли да променят начина, по който учените и политиците мислят за здравните рискове. „Личността е критичен фактор за здравето и дълголетието.“ „Важно е да се подчертае, че тези ефекти са подобни по размер на въздействието на често използвани фактори на общественото здраве, като например социално-икономическия статус“, каза той.
О'Суйлеабхаин нарече работата „новаторска“ и каза, че тя ще стимулира бъдещи изследвания за това как психологическите черти влияят на биологичните процеси и поведението, свързано със здравето. Тази информация може да бъде полезна за повишаване на осведомеността относно избора на поведение, свързано със здравето, и механизмите за справяне, които могат да допринесат за здравни резултати и по-дълъг или по-кратък живот“, добави Макгийън.
Редактор "Екип на Петел"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!