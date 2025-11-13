Червен картон за Кристиано Роналдо, Ейре води с 2:0 на Португалия

кадър: БНТ,архив

Португалия гостува на Ейре в мач от предпоследния кръг на световните квалификации. Резултатът до момента е 2:0 в полза на домакините след голове на Трой Парът в 17-ата и 45-ата минути. Двата тима са съперници в група "F", a срещата на "Авива Стейдиъм" в Дъблин започна в 21:45 часа.

Евентуална победа днес ще гарантира на португалците първото място в крайното класиране и ще им осигури директна виза за Мондиал 2026. Равенството ще означава, че в последния си мач Кристиано Роналдо и компания не трябва да губят у дома срещу Армения в неделя.

Ирландците са трети в групата, но все още таят надежди да изместят Унгария от втората позиция. За целта, "детелините" се нуждат от успех днес и от победа в прекия сблъсък с "маджарите", предава Спортал.

През октомври Португалия се наложи с 1:0 над Ейре в Лисабон. Куивин Келъхър спаси дузпа, изпълнена от Кристиано Роналдо, но Рубен Невеш зарадва "мореплавателите" с попадение в последните секунди.

Селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон направи четири промени в състава си в сравнение с предишния двубой между двата отбора. Вместо Райън Манинг, Джейсън Молъмби, Фести Ебоселе и Евън Фъргюсън днес стартираха Лиъм Скейлс, Джак Тейлър, Фин Азаз и Трой Парът.

Домакините действаха с трима централни защитници в лицето на Нейтън Колинс, Дара О'Шей и Джейк О'Брайън, а в предни позиции си партнираха Парът и Чиедози Огбене.

Рокадите в португлаксия състав бяха три. Бруно Фернандеш, Педро Нето и Нуно Мендеш отстъпиха местата си на Жоао Невеш, Жоао Феликс и Жоао Кансело. В средата на терена до Невеш стартираха съотборникът му в Пари Сен Жермен Витиня и Рубен Невеш, а освен Феликс в атаката се разчиташе на капитана Кристиано Роналдо и Бернардо Силва.

Сред резервите Роберто Мартинес остави Жоао Палиня, Рафаел Леао, Франсиско Консейсао, Матеуш Нунеш, Нелсон Семедо и Тринкао.

Още в началните минути Келъхър отрази изстрел на Роналдо, а португалците не излизаха от половината на съперника си и дадоха да се разбере, че ще търсят ранен гол. Кристиано получи и отличен шанс да шутира от пряк свободен удар, но прати топката в стената. Не мина много време и капитанът на Португалия още веднъж се опита да открие резултата, но изпълнението му беше много неточно.

Домакините залагаха на контраатаки и някои от тях бяха опасни. На два пъти Трой Парът се отскубна по десния фланг и потърси Огбене, но и в двата случая топката не стигна до нападателя на Шефилд Юнайтед. В 17-ата минута Диого Коща допусна много груба грешка, но бързо я поправи и не позволи на Парът да нанесе удар. След последвалия корнер обаче звездата на АЗ Алкмаар се оказа на точното място и се възползва от отличната игра с глава на Лиъм Скейлс - 1:0.

В минутите след гола Португалия имаше само териториално надмощие, но не намираше начин да преодолее стабилната защита на домакините. Мощната подкрепа от трибуните също помагаше на ирландците, които съумяваха да удържат натиска към вратата на Куивин Келъхър.

Далечен шут на Жоао Невеш мина встрани от целта, а удар на Жоао Феликс беше блокиран. В 37-ата минута нападателят на Ал-Насър скочи най-високо в наказателното поле и стреля с глава, но в аут. Малко по-късно Огбене имаше възможност да вкара втори гол за Ейре, но топката срещна гредата.

В 39-ата минута Келъхър парира зрелищен удар на Витиня, а после се стигна до сериозно разбъркване пред вратата на домакините, но те успяха да изчистят. В края на полувремето португалците вдигнаха оборотите и отправиха няколко удара, но нито един от тях не се превърна в гол.

Наказателното поле на ирландците беше като стрелбище, но те устояха на канонадата, а секунди преди почивката Трой Парът изненада Диого Коща с прецизен удар в близкия ъгъл и "Авива Стейдиъм" избухна в луда радост - 2:0.

С началото на второто полувреме в игра за гостите се появиха Ренато Вейга и Нелсон Семедо вместо Гонсало Инасио и Жоао Кансело. След поредния корнер топката отиде на крака на Витиня, но той не я уцели добре и още една възможност беше пропиляна.

В 59-ата минута Кристиано Роналдо удари в гръб Дара О'Шей и реферът Глен Ниберг му вдигна жълт картон, но след проверка на ситуацията с ВАР арбитърът промени решението си и изгони звездата на Португалия. Роберто Мартинес веднага реагира и смени Бернардо Силва и Жоао Феликс с Тринкао и Рафаел Леао.

