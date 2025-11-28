Червен код! НИМХ предупреди 3 области за проливни валежи

Снимка: НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи в 20 области от Западна и Централна България, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите Благоевград, Смолян и Кърджали, предупреждението за значителни валежи е от трета степен - червен код, от втора степен - оранжев код, е за осем области, а за девет области на страната предупреждението е от първа степен - жълт код, посочва БТА.

Времето днес ще се задържи облачно, в почти цялата страна с валежи от дъжд, на места в Източна България придружени с гръмотевици.

Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната.

В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 5-7 градуса, в София - около 6 градуса.

