Червен код е обявен за четвъртък в част от областите Кърджали и Смолян

снимка: Булфото

Червен код за значителни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология за четвъртък 5 февруари за част от областите Кърджали и Смолян.

В област Кърджали червеният код е в сила за Кирково и Крумовград, а в област Смолян за Златоград и Рудозем. В останалите населени места на двете области е в сила оранжев код.

В Гурково, Мъглиж и Николаево в област Стара Загора, както и в Нова Загора, Сливен и Твърдица в област Сливен също е в сила оранжев код, съобщават на сайта си от НИМХ в секцията „Опасни явления“.

Жълт код за интензивни валежи е обявен за областите Благоевград, Бургас, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол, допълва БТА.

Жълт код за ниски температури и поледици е в сила за Видин, Враца, Монтана, Плевен, част от област Перник, София и София област.

Метеорологичните кодове за интензивни валежи предупреждават за опасност при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, за затруднения в транспорта, за възможни прекъсвания на електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа, както и за потенциална възможност за наводнения.

Според прогнозата на НИМХ в четвъртък ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни – в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще бъдат слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен, югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски – в Северозападна България, където ще бъде мъгливо. В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната.

