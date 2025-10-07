Червен код във Варна: Предупредиха за наводнения

Пиксабей

Варна под заплаха от наводнения: Властите с червен код за опасни валежи, какво ни очаква?

Варна и областта са под най-висока степен на опасност от интензивни валежи. За региона, както и за още седем области в страната, е обявен червен код. Очаква се сложна метеорологична обстановка с проливни дъждове, силен вятър и значителен риск от наводнения. За други десет области в страната е в сила оранжев код, което поставя почти цяла България в зоната на опасно време, предаде Нова Варна.

Средиземноморски циклон носи потоп и усещане за студ

Причината за критичната обстановка е преминаващ обширен средиземноморски циклон, който ще продължи да влияе на времето у нас до ранните часове на четвъртък. Валежите ще бъдат особено интензивни през целия вторник в Централна и Източна България. Прогнозите сочат, че стихията ще се концентрира над Централна Северна и Североизточна България до полунощ и в сряда, а край морето валежите ще продължат и в четвъртък преди обяд.

Обстановката ще се усложнява и от силен вятър с посока от запад-северозапад. Поривите му ще създават усещане за студ, като се очаква да бъдат особено мощни в Североизтока в четвъртък.

Кои са най-застрашените райони?

Според синоптиците, за целия период на действие на циклона най-значителни количества дъжд ще се акумулират в Централна Северна, Североизточна България и по Черноморието. В отделни точки, включително и в района на Варна, се очаква сумарното количество валеж за периода от вторник до четвъртък да достигне до 150-200 литра на квадратен метър. Това създава значителен риск от локални наводнения, разливи по реките и активиране на опасни свлачищни процеси.

Дневните температури във вторник и сряда ще се задържат сравнително ниски – между 10 и 15 градуса. Осезаемо затопляне се очаква едва в четвъртък, когато термометрите ще показват между 14 и 20 градуса.

Сняг в планините, властите в пълна готовност

Освен проливните дъждове, в по-високите части на планините вече вали и сняг. Камери от курорта Пампорово показват, че пистите са побелели. Снеговалежите там са обилни и създават риск от падане на дървета, прекъсване на електропроводи и усложнения в трафика. От Областната администрация в Смолян съобщават, че четири снегорина почистват прохода Рожен и засега ситуацията е спокойна.

В рисковите райони екипи на полицията и пожарната са в пълна готовност и ще извършват патрули. Властите припомнят, че след опустошенията от изминалата седмица достъпът до ваканционното селище Елените е забранен. Междувременно страната ни е инициирала процедура за подпомагане от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за възстановяване на щетите след бедствието.

