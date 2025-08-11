Червен код за горещини в 12 департамента на Франция

Кадър Нова ТВ

Югозападна Франция беше обхваната от силна гореща вълна, като температурите на места в департаментите Шарант и Од достигнаха до 43 градуса, предаде АП, цитирана от Нова ТВ.

В департамент Од, известен с много лозя и растителност, все още има разположени стотици пожарникари по склоновете, където миналата седмица огромен пожар изпепели 16 000 хектара площ. Въпреки че огънят там вече е овладян, властите предупреждават, че няма как да бъде напълно изгасен още седмици напред, тъй като все още тлеят отделни огнища.

Френската метеорологична служба обяви най-високият червен код за горещини в 12 департамента, обхващащи райони от Атлантическия бряг до средиземноморските равнини. Оранжев код е в сила за още 41 департамента, включително в съседна Андора.

На снимки в социалните мрежи се виждат празни улици във Валанс, жители, покриващи прозорците си с алуминиево фолио, за да отблъснат жегата, и туристи, търсещи сянка под чадъри край река Гарона в Тулуза. Горещата вълна започна в петък и се очаква да продължи до края на тази седмица. Тя вече се придвижва на север, като се прогнозират температури от 38 градуса в регион Център – долината на Лоара (Centre – Val de la Loire) и до 34 градуса в столицата Париж.

Съседна Германия също се подготвя за интензивна гореща вълна, съобщи ДПА.

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса. Германската метеорологична служба съобщи, че жегата постепенно ще се усилва, като към края на седмицата все пак се очакват гръмотевични бури, които може да облекчат горещините.

В Южна Германия максималните температури днес достигнаха 32 градуса, като утре се очаква температурите да стигнат между 30 и 36 градуса, а температурата през нощта да бъде над 15 градуса. Горещата вълна ще стигне вдругиден и на североизток, където се очакват стойности между 31 и 38 градуса.

Испания също предупреди за "изключителна опасност" в Сарагоса и Страната на баските заради очакване, че живакът ще подмине 40 градуса.

Италия също се готви за тежки горещини, като Везувий вече беше затворен за туристи. Континентът е обхванат и от горски пожари, които вече са изпепелили хиляди декари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!