Червен код за опасно време и риск от евакуация в Босна и Херцеговина

В Босна и Херцеговина обявиха червен код заради очаквани обилни валежи. Предупреждението важи за района на Херцеговина, както и за Централна, Югозападна и Югоизточна Босна. Червеният код е в сила от 6 ч. на 25 януари до 3 ч. на 26 януари.

Очакваните валежи в засегнатите райони са между 45 и 85 литра на квадратен метър. Най-интензивни количества - между 102 и 118 литра на квадратен метър, се прогнозират за районите на Любушки, Широки Брег и Блидиние (езерото), сочат данните на Федералната администрация за гражданска защита, предаде БГНЕС.

От администрацията призовават гражданите да се подготвят за възможни сериозни последици. „Гражданите трябва да бъдат готови да защитят себе си и имуществото си. Възможни са наводнения на жилищни сгради и пътна инфраструктура, прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и комуникациите. Не са изключени и ограничени евакуации“, се казва в съобщението.

Очакват се и затруднения в движението заради намалена видимост и неконтролирано движение на превозни средства вследствие на натрупаната вода по пътищата.

Правителството призова хората, компетентните служби и институциите да следят официалните предупреждения и да се пазят.

