Червен код за сняг и леден дъжд е обявен в части на Сърбия

Сръбският хидрометеорологичен институт обяви за днес червен код за сняг и леден дъжд в столицата Белград, както и в Западна и Източна Сърбия, предаде ТАНЮГ.

По данни на института днес в Северозападна Сърбия се очаква много студен ден с максимални температури под нулата и снеговалежи. В останалите части на страната се прогнозира предимно дъжд, който ще се заледява.

Институтът предупреждава водачите на моторни превозни средства, че пътищата ще бъдат мокри и заледени.

В Южна и Югоизточна Сърбия времето ще бъде по-топло, като се очакват превалявания от дъжд, предаде БТА.

