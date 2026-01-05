Червен код за сняг и леден дъжд е обявен в части на Сърбия
Булфото
Сръбският хидрометеорологичен институт обяви за днес червен код за сняг и леден дъжд в столицата Белград, както и в Западна и Източна Сърбия, предаде ТАНЮГ.
По данни на института днес в Северозападна Сърбия се очаква много студен ден с максимални температури под нулата и снеговалежи. В останалите части на страната се прогнозира предимно дъжд, който ще се заледява.
Институтът предупреждава водачите на моторни превозни средства, че пътищата ще бъдат мокри и заледени.
В Южна и Югоизточна Сърбия времето ще бъде по-топло, като се очакват превалявания от дъжд, предаде БТА.
