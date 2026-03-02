реклама

Червени кълбета над София стресираха хората

02.03.2026 / 12:20 2

Кадър Забелязано в София, ExcitingAlligator5939

"21:34 Някой случайно да е видял, и какво беше?!?, пише разтревожен гражданин в социалната мрежа.

Кадрите се появиха на много места в социалната мрежа в софийските групи.

Коментарите сочат, че най-вероятно става въпрос за сигнални ракети.

Видя се от хотел Плиска,някъде към Орлов мост или след него посока хотел Шератон.

Аз също го видях снощи към 21.45 ч, не съм сигурен, но мисля, че са сигнални ракети.

Според други става въпрос за заря.

Въпросът е кому е нужно да стресира още повече гражданите.

 

0
0
MrBean (преди 9 минути)
Рейтинг: 213534 | Одобрение: -1411
А дали въобще е София и х-лПлиска? Просто троловете трябва да се тричат. Един ден разтревожените рИвът ,че неиндетифицирани самолети кацат във Вана,после светлини и како ли не.
1
0
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 578870 | Одобрение: 110795
Американските цистерни отлетяха, но може да докарат заря, да....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

