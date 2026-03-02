Червени кълбета над София стресираха хората

Кадър Забелязано в София, ExcitingAlligator5939

"21:34 Някой случайно да е видял, и какво беше?!?, пише разтревожен гражданин в социалната мрежа.

Кадрите се появиха на много места в социалната мрежа в софийските групи.

Коментарите сочат, че най-вероятно става въпрос за сигнални ракети.

Видя се от хотел Плиска,някъде към Орлов мост или след него посока хотел Шератон.

Аз също го видях снощи към 21.45 ч, не съм сигурен, но мисля, че са сигнални ракети.

Според други става въпрос за заря.

Въпросът е кому е нужно да стресира още повече гражданите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!