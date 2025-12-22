Чешката инициатива за боеприпаси за Украйна ще бъде преразгледана

Снимка: Пиксабей

Чешкият министър-председател Андрей Бабиш смята, че инициативата на страната за доставка на боеприпаси за Украйна чрез закупуването им от страни производители извън ЕС е била по принцип добра идея и че механизмите ѝ ще бъдат обсъдени от Съвета за държавна сигурност на 7 януари, предаде Укринформ, позовавайки се на чешкият новинарски сайт "Новинки" ("Novinky").

"Сама по себе си инициативата за боеприпасите е била добра идея, но въпросът е дали всичко е било направено прозрачно", заяви днес Бабиш след заседание на правителството, без да дава подробности за бъдещето на инициативата.

Той обяви, че заседанието на 7 януари, на което ще бъде обсъдена инициативата, ще е и първото на Съвета за държавна сигурност, откакто правителството му дойде на власт.

В същото време чешкият премиер изрази съжаление, че "съюзниците не са оценили" Чешката република достатъчно, за да може Прага да има "адекватна позиция в преговорите за мир" в Украйна.

В петък министърът на отбраната на Чехия Яромир Зуна обяви, че инициативата за боеприпасите ще бъде продължена. По-късно обаче изявлението му бе опровергано от други представители на правителството, отбелязва БТА.

