Чешки военен хеликоптер се разби, има един загинал

Снимка уикипедия, Camera Operator: MSGT STEVEN TURNER, архив

Чешки военен хеликоптер с петима войници на борда се разби в четвъртък в източната част на страната, като един човек загина при инцидента. Катастрофата е станала във военна база в Намест над Ославоу, на 180 км югоизточно от Прага, съобщиха армията и спасителните служби.

Армията издаде официално съобщение: „Хеликоптер Venom се разби във 22-та хеликоптерна военновъздушна база в Намест над Ославоу. На борда е имало петима войници. Интегрираната система за спешни случаи реагира на мястото на инцидента.“

Петър Яначек, говорител на спасителната служба на региона Ихлава, потвърди, че един човек е загинал при инцидента на базата. Трима други лица са били транспортирани в болница – един с леки наранявания и двама със средно тежки травми, уточни той.

Яначек не можа да потвърди подробности за самоличността на лицата, намиращи се на борда, и отбеляза, че спасителните операции все още продължават, пише Блиц.

Дана Цирткова, говорителка на регионалната полиция, беше цитирана от информационната агенция CTK, че полицията е получила известие за катастрофата в 12:11 местно време (10:11 GMT).

UH-1Y Venom е многоцелеви хеликоптер, произведен от Bell Textron и оборудван с два двигателя T700-GE-401C на General Electric. Машината може да бъде конфигурирана с ракетни модули за управляеми или ненасочващи ракети при изпълнение на бойни задачи. Заедно с Viper, Venom представлява новото поколение хеликоптери на чешката армия, включени във вертолетната авиация от 2023 г.

Редактор "Екип на Петел",

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