Чести грешки, които допускаме при носенето на парфюм

Парфюмите съществуват на Земята от много по-дълго, отколкото си мислите, според Times of India, цитирани от България он ер.

Всичко започва преди около 4000 години със създаването на тамян, когато хората експериментирали с различни аромати и ги смесвали с вода за по-дълготраен ефект.

Днес парфюмът се е превърнал в неизменна част от ежедневието на повечето хора и те не излизат от дома без да се напръскат.

Никога не търкайте или потупвайте парфюма

Всички имаме несъзнателния навик да нанасяме парфюм, като търкаме китките си една в друга или го потупваме по врата, което не е правилният начин.

Триенето загрява кожата, което води до отделяне на естествени ензими и променя развитието на аромата.

Това влияе на връхните и средните нотки и ги лишава от очарованието им. За да запазите целостта на аромата, напръскайте леко и двете китки и оставете парфюма да попие естествено.

Винаги се фокусирайте върху пулсовите точки

Пулсовите точки са китките, вратът и деколтето - местата, където тялото излъчва топлина, която помага на ароматните нотки да се развият по-бързо. Най-добре е да пръскате парфюма от разстояние около 12–13 см от кожата.

Ако пръскате твърде отблизо, може да се получи стичане на течност, което е неприятно. Достатъчни са две до три впръсквания, като може да се фокусирате и върху ключиците, косата и коленете.

Избирайте парфюми в по-малки разфасовки

Парфюмите трябва да се използват сравнително бързо. Когато държите наполовина използвана бутилка на рафта, кислородът постепенно разгражда молекулите на аромата и променя неговия състав. Затова избирайте по-малки количества.

Вместо голяма бутилка, която се използва за 3-4 месеца, предпочетете по-малки опаковки, които ще свършат за месец-два.

Винаги нанасяйте малко и върху косата

Важно е да се разбере, че парфюмът не се задържа дълго върху суха кожа. Трябва да хидратирате кожата си, за да предотвратите всякаква ароматна намеса, и никога да не покривате парфюма с дрехи.

Вместо това нанасяйте върху зони, изложени на въздуха - пулсовите точки на врата и китките или вътрешната част на лактите, ако носите дрехи без ръкави.

Ако обаче се намирате в много горещ климат, най-добре е да не нанасяте аромат директно върху кожата, тъй като естествените масла и интензивното изпотяване могат да разрушат парфюма.

