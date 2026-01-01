реклама

Честита 2026 година!

01.01.2026 / 00:00 3

Пекселс

Бъдете живи и здрави, щастливи и добротворни.

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и

носят удовлетворение и радост.

Да бъде мирна плодовита

и за вас да е честита!

Щастлива 2026 година от екипа на Petel!

 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 554285 | Одобрение: 104710
И ти да си жив и най-вече здрав Кроне.....И повече позитивизъм в коментарите !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
cron1 (преди 34 минути)
Рейтинг: 137187 | Одобрение: -18778
Да ви е честита Новата! При нас ще дойде след малко...;)
Марио Кроненберг
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 167573 | Одобрение: 18333
Честта нова година на всички съфорумци!!!УхиленУхиленУхилен  https://www.youtube.com/watch?v=9nG3vbBDKX0&amp;list=RDrqg5lbUl6Ck&amp;index=15   На теляка също!!!;)Ухилен:woot: 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама