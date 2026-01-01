Честита 2026 година!

Пекселс

Бъдете живи и здрави, щастливи и добротворни.

Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и

носят удовлетворение и радост.

Да бъде мирна плодовита

и за вас да е честита!

Щастлива 2026 година от екипа на Petel!

