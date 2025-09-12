Честито на Аня Пенчева

снимка: Булфото

Родена е в Смолян на 12 септември 1957 г.

Завършва актьорско майсторство при професор Сашо Стоянов във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 г.

Работила е в Народния театър за младежта (1980-1987) и Народния театър „Иван Вазов“ (1987-).

През 2002 г. получава и наградата „Аскеер“ за поддържаща актриса за ролята в „Похапване с приятели“.

Има пано с нейните отпечатъци на Стената на славата пред Театър 199.

В киното започва да се снима още като дете. Дебютира във филма „Цар Иван Шишман“ на 12-годишна възраст в ролята на царица Мария. Първата ѝ по-сериозна роля е на Розмари в „Тайфуни с нежни имена“.

Член е на Съюза на артистите в България.

Има 2 брака – първият е със Сашо Диков (от него има дъщеря Петя), а вторият – с Ивайло Караньотов (от него има син Ангел).

През 2008 г. участва в българското шоу „Dancing Stars“, а на 16 март 2009 г. влиза във ВИП къщата на „Биг Брадър (Big Brother)“ като участник в третия сезон на „Vip Brother“.

