Честито на Бачорски и жена му

25.10.2025 / 13:26 0

Даниел Бачорски показа бъдещия си дом заедно със съпругата си Анастасия и децата си.

Ето какво пише той:

Хубавите неща стават бавно са казали хората.♥️

6 години по-късно ето, че дойде моментът ⏳да сбъднем голямата ни Мечта- Нашият Дом! 🏡

Голям дом, пълен с детски смях. 🧒🏼👦🏼👧🏼 Много Любов, много работа ииии, разбира се , някой скандал! 😂🙋🏻‍♀️ Неизбежно е."

 

 

