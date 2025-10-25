Честито на Бачорски и жена му

Кадър Фб

Даниел Бачорски показа бъдещия си дом заедно със съпругата си Анастасия и децата си.

Ето какво пише той:

Хубавите неща стават бавно са казали хората.

6 години по-късно ето, че дойде моментът да сбъднем голямата ни Мечта- Нашият Дом!

Голям дом, пълен с детски смях. Много Любов, много работа ииии, разбира се , някой скандал! Неизбежно е."

