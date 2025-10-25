Честито на Бачорски и жена му
25.10.2025 / 13:26 0
Кадър Фб
Даниел Бачорски показа бъдещия си дом заедно със съпругата си Анастасия и децата си.
Ето какво пише той:
Хубавите неща стават бавно са казали хората.
6 години по-късно ето, че дойде моментът да сбъднем голямата ни Мечта- Нашият Дом!
Голям дом, пълен с детски смях. Много Любов, много работа ииии, разбира се , някой скандал! Неизбежно е."
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!