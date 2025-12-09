Честито на Димо Алексиев

Кадър Нова

Димо Алексиев се завърна на сцената. В момента той репетира с трупата на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" във Велико Търново, пише Ретро.

Един от най-талантливите ни актьори ще участва в "Солунските съзаклятници" - една от най-силните пиеси на Георги Данаилов. Той е бил поканен да участва като гост в спектакъла от младата режисьорка Мария Генова. Премиерата е насрочена за януари.

Той разкри, че има още предложения за роли и се надява кариерата му в бъдеще отново да потръгне.

"Със семейството ми всичко е наред", отговори лаконично актьорът, който има три деца, за които трябва да се грижи.

