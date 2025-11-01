Честито на Елена Петрова

Булфото

Ники Кънчев съобщи прекрасна веста:

Днес прекрасна зряла възраст достига това любимо Момиче!

Прекрасната Елена Петрова- актриса, човек, жена, майка, будител!

Познавате я от големия екран /За Мария от "Козият рог" на Волев и Циганката от култовия "Граница" още се говори/, от малкия екран /"Стъклен дом" и още куп филми и сериали/, от театъра и прочие и прочие.

Малцина обаче знаят, че тя е едно от сърцата и енергиите на сдружение "Аутизъм днес". Сдружение, което изгради 4 дневни центрове в цялата страна и сега строи пети такъв център във Враца за децата от аутистичния спектър.

Честита да си ни, любима Елена!

Годините са само числа, важно е какво има в тях!

