Честито на Емилия

Популярната певица Емилия сподели с почитателите си едно от най-святите и вълнуващи събития в живота си – кръщението на малката си дъщеричка Жоржина.

Момиченцето получи първата си църковна благословия, а гордата майка не пропусна да отбележи щастливия миг в социалните мрежи, пише Блиц.

„Християнче съм по вяра.

Вътре в мене тя гори.

От сърцето ми извира,

пръска огнени зари.

Вяра православна, родна, завещана от деди!

В робски мрак съдба народна е спасила от беди.

Християнче съм по вяра,

с бодро вдигнато чело.

От сърцето ми извира

всичко, що е най-добро.

Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа развълнуваната изпълнителка.

Публикацията трогна феновете на Емилия, които я заляха с поздравления и благопожелания за здраве, щастие и много усмивки за малката Жоржина.

