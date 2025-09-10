Честито на Емилия
Популярната певица Емилия сподели с почитателите си едно от най-святите и вълнуващи събития в живота си – кръщението на малката си дъщеричка Жоржина.
Момиченцето получи първата си църковна благословия, а гордата майка не пропусна да отбележи щастливия миг в социалните мрежи, пише Блиц.
„Християнче съм по вяра.
Вътре в мене тя гори.
От сърцето ми извира,
пръска огнени зари.
Вяра православна, родна, завещана от деди!
В робски мрак съдба народна е спасила от беди.
Християнче съм по вяра,
с бодро вдигнато чело.
От сърцето ми извира
всичко, що е най-добро.
Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа развълнуваната изпълнителка.
Публикацията трогна феновете на Емилия, които я заляха с поздравления и благопожелания за здраве, щастие и много усмивки за малката Жоржина.
