Честито на Карлос Насар!

Булфото

В четвъртък Фондация „Български спорт“ обяви носителите на наградите „Спортен Икар“ за 2025 г. За втора поредна година големият победител е Карлос Насар, който в последно време стана европейски шампион за трети път, а след това успя да стане №1 и в цял свят.

Той взе наградата и през 2024 г., когато стана олимпийски шампион в Париж. Традиционните отличия вече 33 години се присъждат на състезателите с най-значими постижения през съответната година.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София, предаде БГНЕС.

Ето и пълния списък с победителите:

Носители на "Спортен Икар" за 2025 г. в отделните категории:

"Спортен Икар" на годината: Карлос Насар (вдигане на тежести)

Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд)

Впечатляващо представяне: Алберт Попов (ски), Тервел Замфиров (сноуборд)

Пробив в световния спорт: Симеон Николов (волейбол), Малена Замфирова (сноуборд)

Достойно представяне: Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (волейбол), Милена Тодорова (биатлон)

Трайно присъствие в световния спорт: Иоана Илиева (фехтовка), Стилияна Николова (художествена гимнастика), Радослав Росенов (бокс)

Специални награди за паралимпикс и дефлимпикс спортисти: Ружди Ружди (паралимпикс), Николай Христов (дефлимпикс)

Мастърс: Петко Главинов (плуване), Михаил Петров (плуване)

Специални награди на Фондация "Български спорт":

За отборите по - Волейбол девойки до 19 г., бадминтон (сестрите Стоеви)

Индивидуално – Калина Бояджиева (кикбокс), Никола Цолов (автомобилизъм), Иван Иванов (тенис), Християн Касабов (лека атлетика), Станислав Митков (таекуондо)

