Честито на Лора Караджова

Булфото

В семейството на легендарния вокалист на "Сигнал" Йордан Караджов настъпи голяма радост. Дъщеря му – певицата Лора Караджова – обяви в TikTok, че очаква третото си дете, пише Блиц.

42-годишната Лора вече е майка на две деца: 11-годишната Алиса от предишна връзка и малкия Матео, който се роди по време на пандемията от нейния настоящ партньор – музиканта Марсел Рохас.

Двамата се сгодиха в края на 2019 г., но все още не са сключили официално брак, тъй като плановете им бяха забавени заради ковид ограниченията.



Йордан Караджов е дядо и на още едно дете – Ния, дъщеря на сина му Даниел, която е най-голямата сред внуците

