Честито на Мариана Попова и Веселин Плачков
"Ще има сватба с Мариана!". Това призна ексклузивно Веселин Плачков. В съсловието, пък и сред широката публика се знае, че актьорът не се е разписвал в гражданското с половинката си - поп звездата Мариана Попова.
Това изобщо не е пречка на обичта им, взаимната подкрепа и отглеждането и възпитанието на двете дъщери, едната от които е плод на връзката на певицата с първия й мъж, пише "България Днес".
