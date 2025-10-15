Честито на Мариана Попова и Веселин Плачков

Кадър БТВ

"Ще има сватба с Мариана!". Това призна ексклузивно Веселин Плачков. В съсловието, пък и сред широката публика се знае, че актьорът не се е разписвал в гражданското с половинката си - поп звездата Мариана Попова.

Това изобщо не е пречка на обичта им, взаимната подкрепа и отглеждането и възпитанието на двете дъщери, едната от които е плод на връзката на певицата с първия й мъж, пише "България Днес".

