Честито на Орлин Горанов

Кадър Фб

Легендата на българската естрада Орлин Горанов е 18-ият носител на приза „Рицар на годината 2025“, който се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

Най-високата награда Горанов получи от Н. Пр. Румен Ралчев за своя съществен принос и съпричастност на целите на Ордена, както и за работата му в служба на обществото, пише Блиц

Един месец преди награждаването се провеждат номинациите за бъдещ носител на наградата. Предложенията се гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, а номинацията с най-много гласове определя бъдещият носител на наградата, а Великият Приор акад. Румен Ралчев потвърждава с Указ изборът.

„Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие, Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите - както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Орлин Горанов, след като получи наградата от акад. Ралчев.

Велик Приорат България проведе своя Коледен благотворителен „Бал на Рицарите“ в хотел „Маринела“. На тържествената церемония присъстваха повече от 300 рицари и гости, а средствата, събрани в рамките на благотворителния търг, който рицарите организират, ще отидат за подпомагане на талантливи деца.

„Рицар на годината“ се връчва на личности за уважение и признателност към тяхната неуморна работа и постижения, които са от изключителна стойност за развитието на България и са гордост за българската нация. „Рицар на годината“ не е просто награда за обществено полезни и значими каузи, тя признание за усилията, вложени във всяка стъпка на професионалния и личния път на лауреатите. Със своите постижения и заслуги те доказват, че България е страна с богат потенциал и таланти на световно ниво. Наградата отбелязва какви високи резултати могат да бъдат постигнати, когато работим с мисия, страст и посвещаваме живота си на важни и смислени каузи. Наградата има за цел да постави светлина върху личности, които са не само успешни професионалисти в своята област, но също така са вдъхновение и пример за поколенията. Тя е символ на всеотдайността да се изправиш срещу трудностите и да продължиш напред за благото на България. „Рицар на годината“ е напомняне, че истинската стойност на човека се измерва не само в личните му успехи, но и в приноса му към обществото.

Удостоени с наградата „Рицар на годината“ са били:

• 2008 г. – Румен Ралчев – Велик Приор на Велик Приорат България

• 2009 г. – йеромонах Иван – създател на приюта за сираци в с. Нови хан

• 2010 г. – Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София

• 2011 г. – Живко Тодоров – кмет на гр. Ст. Загора

• 2012 г. – проф. Божидар Димитров – директор на Националния исторически музей

• 2013 г. – Денчо Бояджиев – кмет на гр. Разград

• 2014 г. – акад. Антон Дончев – писател, мислител

• 2015 г. – Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България

• 2016 г. – проф. д-р Генчо Начев – директор на болница „Св. Екатерина“

• 2017 г. – Мая Манолова – Омбудсман на Република България

• 2018 г. – Минчо Коралски – изпълнителен директор на „Агенцията за хората с увреждания“

• 2019 г. - Георги Иванов, първият български космонавт

• 2020 г. - Проф. Георги Чапкънов - Чапа, скулптор, илюстратор и сценограф

• 2021 г. - Генерал-майор проф. д-р Венцеслав Мутафчийски

• 2022 г. - Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет

• 2023 г. – Илияна Йотова вицепрезидент на Република България

• 2024 г. – Илияна Раева, председателят на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ)

