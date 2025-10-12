Честито на Венета Райкова

Кадър БТВ

Венета Райкова, която внезапно се разболя покрай скандалите в предаването "Преди обед" по Би Ти Ви между нея и Георги Тошев и слезе от ефир, има повод за радост. Популярната блондинка е получила предложение за брак от приятеля си, с когото са заедно от около 2 години, научи "Уикенд" от хора от най-близкото й обкръжение.



Предложението е било направено в сряда, 8 октомври. Приятелят на Венета се върна дни по-рано от Дубай, където има бизнес, след като научил, че тя е болна. "Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна...", похвали любимия си журналистката преди това. Само ден по-късно последвало и романтичното предложение Райкова да му стане официална съпруга, твърдят нейни близки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!