Честито на Виктор Николаев

Кадри Нова ТВ

Неминуемо свързваме лицето на дългогодишният водещ на сутрешния блок "Здравей България" с Виктор Николаев с Нова телевизия. Днес той празнува рожден ден отново на работното си място. Въпреки, че сме свикнали да го виждаме рано сутрин в компанията на Мира Иванова, това не е първата му работа в телевизията. Виктор Николаев е роден на 15 декември 1979 година в Разград. Дипломира се със специалност „журналистика“ в Софийския университет. След дипломирането си работи в Дарик радио и в радио НЕТ. От 2005 година работи в Българската национална телевизия като репортер на „Новините“ на Канал 1. В периода 2007 – 2010 година води сутрешния блок на БНТ „Денят започва“. От 1 май 2010 година е водещ в сутрешния блок на Би Ти Ви „Тази сутрин“. От 2010 година води и рубриката „Попитай Виктор Николаев“ в бТВ. От началото на септември 2013 година Анна Цолова и Виктор Николаев стават част от сутрешния блок на Нова ТВ. Автор е на документалния филм „През решетките“ за процеса срещу българските медицински сестри в Либия. Много зрители му симпатизират заради коментарите му по различни въпроси и на моменти острия език. Честито! Здрав ищаслив и винаги засмян. Наздравеее! Честит бъдете! Здраве и много, много щастие и късмет в живота! Честит рожден ден! Здраве, късмет и успехи!!! Щастлив и весел празник!!!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!