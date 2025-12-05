Честито на Злати Йочев и Мария Цънцарова

кадри bTV

редактор Веселин Златков

В bTV отново е празник. Сутрешният блок на телевизията навършва на днешния ден 25 години от първото си издание. Водещите на „Тази сутрин” Златимир Йочев и Мария Цънцарова бяха видимо приповдигнати от повода.

За да разкаже историята на предаването в студиото гостува бившата шефка на новините и актуалните предавания в bTV Люба Ризова. Тя обясни, че още от началото „Тази сутрин” се е отклонило от американския образец на сутрешните тв блокове, които тогава не са се занимавали с политика.

Елементи от предаването са взети от радиото, което тогава имаше много силни сутрешни блокове. Така актуалните теми са станали част от „Тази сутрин”.

Ризова подчерта, че в началото е било почти скандално, че собственик на телевизията на Рупърт Мърдок. Тя добави, че е доволна, че тогава телевизията е имала стабилен „гръб” в негово лице, което е дало основа новините и предаванията на bTV да се развият без пряка намеса на българските политици.

