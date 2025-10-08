Честито на братя Николови

Кадър БФВ

„Световното първенство беше най-вълнуващото от години, като беше сцена и на нова вълна от таланти, които представиха себе си пред глобалната публика", коментират от сайта на МОК, цитирани от “Мач Телеграф“.

България е единствената страна с повече от един представител сред изгряващите звезди, а компания на братя Николови правят Фере Регерс (Бел), Лука Мартила (Фин), Патрик Индра (Чех) и Матия Ботоло (Ит).

За Александр Николов в сайта на МОК пише: „Вече смятан за един от най-завършените млади нападатели, Александьр Николов затвърди звездния си статут по време на световното. Той беше Nº1 при реализаторите със 173 точки, като беше с над 53% ефективност и се нареди сред най-надеждните офанзивни играчи. Неговото представяне беше в основата достигането на България до финала. Той комбинира експлозивна вертикална сила с прецизен контрол на топката, като допринася както в атака, така и в посрещане. Все още в началото на 20-те си години Николов е начело на новото поколение на България заедно с брат си Симеон и продължава дългогодишната волейболна линия на семейството.“

Относно Симеон от МОК коментират: „По-младият брат на Александър и син на легендата Владимир, той е най-новият член на волейболната династия Николови. Той беше един от най-младите разпределители на световното и показа спокойствие във взимането на решения, бързи ръце и умение да кара блокировачите да гадаят. С ръста си от 209 см той дава на България допълнително предимство на мрежата. Той е считан за един от най-обещаващите разпределители и е ключов за България в новия олимпийски цикъл както и половината от най-интригуващото братско дуо в спорта."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!