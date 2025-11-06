Честито на майката на Натали Трифонова

Кадър Фб

Честит рожден ден, мамо! Обичам те безкрайно!, написа в социалната мрежа Натали Трифонова.

Синоптичката на Би Ти Ви – Натали Трифонова и майка й Ванина много си приличат визуално. Макар родителката на блондинката да е прехвърлила 50-те, доста младее за

възрастта си й изглежда чудесно. На 6 ноември тя отбелязва рождения си ден, а дъщеря й не пропусна да я поздрави по този повод.

Както е известно, майката й е стоматолог. Тя е разделена с бащата на щерка си от години. Той има друго семейство и се радва на син – малкият брат на синоптичката.

