Честваме 178 години от рождението на Христо Ботев

Отбелязваме 178-ата годишнина от рождението на Христо Ботев – една от най-ярките фигури в българската история. Поет, публицист и революционер, той остава символ на саможертвата, свободолюбието и безкомпромисната борба за национално освобождение.

Биография

Христо Ботьов Петков е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер в семейството на възрожденския учител и книжовник Ботьо Петков и Иванка Ботева. Още от ранна възраст той проявява интерес към литературата, историята и обществените въпроси. Ботев учи в родния си град, а по-късно продължава образованието си в Одеса. Там се запознава с идеите за социална справедливост, революционен демократизъм и национално освобождение.

След завръщането си на Балканите Ботев живее и работи в Румъния, където се включва активно в българската емигрантска общност. Там той се утвърждава не само като поет, но и като публицист, редактор и издател на вестниците „Дума на българските емигранти”, „Свобода” и „Независимост”.

Творчество

Творчеството на Христо Ботев заема особено място в българската литература и националната ни памет. В стиховете и публицистиката му думите се превръщат в оръжие, в израз на непримиримост към неправдата, тиранията и духовното робство.

Сред най-известните произведения на Ботев са „Майце си”, „На прощаване”, „Към брата си”, „Елегия”, „Борба”, „Моята молитва”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”.

Не по-малко значима е и неговата публицистика, в която Ботев проявява яснота и острота. В статиите си той критикува не само османската власт, но и пасивността, страха и користта сред самите българи. За него свободата не е просто политическа цел, а морално състояние, което изисква активна позиция и лична отговорност, отбелязва Нова телевизия.

Революционна дейност и гибел

През пролетта на 1876 г., след избухването на Априлското въстание, Христо Ботев застава начело на чета. Целта е да се подпомогнат въстаниците във Врачанския край. На 29 май (17 май стар стил) четата превзема австро-унгарския кораб „Радецки” и слиза на българския бряг при Козлодуй.

След няколкодневни тежки сражения с османските сили в Балкана, на 2 юни (20 май стар стил) 1876 г. Христо Ботев загива в района на връх Вола (днес връх Околчица).

Значими факти от живота на Ботев

► Ботев владее руски и френски език и е добре запознат с европейската литература и философия на XIX век.

► Приживе публикува сравнително малко стихотворения – около 20, но те го нареждат сред най-значимите български поети.

► Умело съчетава ролите на поет, журналист, издател, идеолог и войвода.

► Единствената му дъщеря - Иванка Ботева, се ражда няколко месеца след неговата смърт.

Безсмъртието на поета революционер

Христо Ботев остава в националната памет не просто като герой, а като морална мярка за честност, смелост и вярност към идеалите.

178 години след рождението му, думите и делото на Ботев продължават да звучат актуално като призив за гражданска отговорност, свобода на духа и непримиримост към неправдата.

