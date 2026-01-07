Честваме Ивановден. Над 350 хиляди българи празнуват!

Булфото

Днес почитаме паметта на Свети Йоан Кръстител, който кръщава Исус Христос в река Йордан. Йоан Кръстител е познат още като "Предтеча" защото е предрекъл идването на Спасителя на земята и е подготвял хората за неговото раждане.

Според статистиките над 350 000 българи празнуват имен ден и е един от най-празнуваните.

С автентичен ритуал без аналог у нас в павликенското село Караисен честват Ивановден, предаде БНР.

На най-голямата чешма в селото именици, младоженци, моми и ергени се окъпват за здраве.

Празникът се нарича "Иванови влачуги".

От незапомнени времена хората в Караисен вярват, че "Ивановите влачуги" очистват лошата енергия и гонят злото, носят здраве и берекет на имениците, но и на цялото село.

Според поверието къпаницата на Ивановден носи в дома на младоженците плодородие, а момите и ергените ще се оженят.

"Иванови влачуги" - дърпане и влачене към чешмата на момите и на ергените, младоженците. Нарича се най-вече за здраве, да бъде благодатна годината, да има голям берекет“, разказва Голя Личева, секретар на читалище "Добра надежда".

Уникални обичаи има и в Плевенско. В град Тръстеник се изпълнява "Кьорава кобила". Обичаят е характерен единствено за плевенския край. Идва от древни времена и е свързан с легенда за Иван от Тръстеник, който натирал остарялата се кобила в полето, защото му било жал да я гледа как умира. Малко по-късно мор погубил всички коне и тогава кобилата на Иван се завърнала с малки жребчета и спасила хората от този край от разорение. Оттогава всички вярват, че щом в къщата влезе кьорава кобила в дома им ще има здраве и плодородие през цялата година, обясни Миглена Николаева, ръководител отдел в регионалния исторически музей:

"В самия дом тази кобила танцува, може да се престори на болна, да се лекува от лекаря; Може да се пресъздаде сватбен обичай между булката и младоженеца. Всичко това се прави за забавление”.

В червенобрежкото село Реселец, "Къпанки" и е свързан с пренасянето през река Ръчене за здраве. Започва се с имениците.

