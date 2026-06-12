Снимка: Пиксабей

Честваме паметта на преподобния Онуфрий Велики, който бил един от най-големите подвижници на египетските пустини.

Според житиеписеца му, преподобният Пафнутий, Онуфрий бил родом от Персия и живял през четвърти век. Той още от младини обикнал единия истински Бог и пожелал да се посвети на отшелнически живот. По това време вече съществували монашески общности в Палестина и в Египет, и Онуфрий се отправил в Тиваида, Среден Египет, където постъпил в манастир край град Ермопол. Там години наред се обучавал в монашеския подвиг на духовно и телесно въздържание и послушание.

Едва тогава получил благословение да се оттегли в пустинята и да живее като отшелник. Така прекарал цели 60 години в борба с изкушенията на духа и плътта, като се хранел оскъдно, а дрехите му изгнили и се разпаднали. Когато го посетил преподобният Пафнутий, само дългата до земята брада и белите коси прикривали голотата му.

Пустинникът бил вече в последните дни на живота си и в присъствието на свети Пафнутий се упокоил. Събратът го положил в каменен гроб, като го завил с половината от своята дреха. А по-късно, когато се върнал в своята обител, Пафнутий написал житието му според оскъдните сведения, които отшелникът му споделил, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!