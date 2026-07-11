Честваме паметта на светица днес, много хора имат имен ден

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Честваме паметта на св. равноапостолна княгиня Олга. Света Олга, която според някои автори е внучка на българския княз св. Борис Покръстител, била съпруга на киевския княз Игор Първи. След неговата смърт в 945 г. княгиня Олга управлявала от името на малолетния си син Светослав. По това време киевските руси били езичници, но вече християнството било познато като религия, дори в Киев и в други градове на страната имало малки християнски общности. Сам Светослав останал езичник, но не преследвал християните.

А княгинята-майка постепенно започнала да проявява интерес към вярата в Иисус Христос. При нейно посещение в Константинопол през 957 г. Олга била приета с почести от император Константин Багрянородни и патриарх Полиевкт, които я запознали подробно с християнската вяра и тя приела кръщение с името Елена. Древните руски паметници говорят, че след това св. Олга посяла първите семена на християнската вяра у своя млад внук Владимир и неговите братя.

Цели 12 години св. Олга разпространявала светата вяра далеч зад пределите на Киев. Тя починала на 11 юли 969 г. Под нейно въздействие внукът й княз Владимир убедено решил да приеме християнството и през 988 г. покръстил целия народ на Киевска Русия, както преди повече от век направил нашият княз Борис.

Киевският летописец Нестор пише за св. Олга: "Тя била предтеча за християнството в нашата земя,... както зорницата пред слънцето, тъй тя светела сред неповярвалите люде. Тя първа от Русия се изкачила в небесното царство".

В този ден се чества и чудото, станало по време на Четвъртия вселенски събор (451 г.) при мощите на св. Евфимия Всехвална (IV век), чиято памет е на 16 септември.

На 11 юли се почита паметта и на руския атонски подвижник св. Софроний (Сахаров, 1896-1993 г.), основал манастира "Св. Йоан Предтеча" в Есекс, Англия.

На 11 юли имен ден празнуват Олег, Олга, Оля, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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