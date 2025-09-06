Честването на Съединението във Варна продължава

снимки Община Варна

С тържествен военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на

княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ във Варна започнаха честванията на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

На церемонията присъстваха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, областният управител проф. Андрияна Андреева, началникът на щаба на Военноморските сили кап. I ранг Божидар Иванов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, районни кметове, представители на политически партии, духовници, дипломати, ветерани, представители на университети, обществени организации и граждани.

Под звуците на представителния духов оркестър на ВМС последва традиционното

празнично шествие по бул. „Мария Луиза“, което стигна до паметника на загиналите

в Сръбско-българската война. Там духовници от Варненската и Великопреславска

митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на героите, дали живота си за

обединението на България. След това церемонията продължи с поднасяне на венци

и цветя с военен ритуал.

Честванията са организирани от Община Варна със съдействието на Военноморските

сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Като част от празничната програма днес от 13:00 ч. на сцена „Раковина“ в Морската

градина се провежда XIX Областен празник на фолклорното изкуство „Песни на

брега“ с участието на любителски състави и изпълнители от общините на Варненска

област. Организатор е Народно читалище „Македония - 2005" .

Историческа възстановка на събитията от 1885 година ще започне в 18:00 ч. на пл.

„Независимост“ в центъра на града. И тази година актьори ще пресъздадат момента,

в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество

България и Източна Румелия. Организатори са Народно читалище „Стара Варна -

2010“, фондация „Стара Варна“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!