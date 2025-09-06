реклама

Честването на Съединението във Варна продължава

06.09.2025 / 13:18 0

снимки Община Варна 

С тържествен военен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на
княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ във Варна започнаха честванията на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

На церемонията присъстваха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, областният управител проф. Андрияна Андреева, началникът на щаба на Военноморските сили кап. I ранг Божидар Иванов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, районни кметове, представители на политически партии, духовници, дипломати, ветерани, представители на университети, обществени организации и граждани.

Под звуците на представителния духов оркестър на ВМС последва традиционното
празнично шествие по бул. „Мария Луиза“, което стигна до паметника на загиналите
в Сръбско-българската война. Там духовници от Варненската и Великопреславска
митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на героите, дали живота си за
обединението на България. След това церемонията продължи с поднасяне на венци
и цветя с военен ритуал.

Честванията са организирани от Община Варна със съдействието на Военноморските
сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Като част от празничната програма днес от 13:00 ч. на сцена „Раковина“ в Морската
градина се провежда XIX Областен празник на фолклорното изкуство „Песни на
брега“ с участието на любителски състави и изпълнители от общините на Варненска
област. Организатор е Народно читалище „Македония - 2005" .

Историческа възстановка на събитията от 1885 година ще започне в 18:00 ч. на пл.
„Независимост“ в центъра на града. И тази година актьори ще пресъздадат момента,
в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество
България и Източна Румелия. Организатори са Народно читалище „Стара Варна -
2010“, фондация „Стара Варна“.

 

