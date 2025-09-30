Четеш или гадаеш какво пише?

Откриха ново решение за добро зрение

„ Какво пише тук?“ – задаваш ли този въпрос, значи очите ти плачат за помощ. В този случай няма време за отлагане, а са нужни надеждни решения. За съжаление, традиционните сухи формули са като да сложиш бебешка пудра върху открита рана, на която ѝ трябва лечебен мехлем. Точно като такъв за очите действа ZeaForce * (ЗеаФорс). Благодарение на флуидната си формула, той се усвоява пълноценно и започва да действа веднага.

Животворна глътка

Когато не виждаш ясно, нямаш нужда от голи обещания, а от радикални действия. Сухите субстанции обаче са половинчато решение като сокчетата на прах – само си мислиш, че пиеш нещо полезно. За разлика от тях ZeaForce е с концентрирана флуидна формула – като гъст плодов нектар, богат на всичко необходимо. Така съставките се превръщат в суперекстракти, от които очите ти се нуждаят, за да виждаш по-добре.

Пълен комплект

За да подобриш зрението си, ти трябват различни средства точно както при поддържането на една градина е нужен пълен комплект пособия. Тревата се коси с косачка, цветята се копаят с мотика, градината се полива с пръскачка. Само така може да постигнеш изряден двор. Точно така работят лутеинът, зеаксантинът, черната боровинка, витамините и минералите в ZeaForce . Всеки един от тях е като инструмент, който отговаря за отделна част от окото – един се грижи за макулата, друг – подкрепя ретината, третият подсилва кръвоносните съдове, а останалите подхранват лигавицата. В резултат на общите им усилия очите ти се подмладяват и виждаш по-добре.

Опитът говори

Първи на ZeaForce се доверили лекарите, но най-силното доказателство за ефективността му са самите хора, които го използват. „Отново виждам ясно и мога да чета!“, казват тези, които го пият за катаракта. Други пък споделят, че помага при макулната дегенерация и зрението им се избистрило. С употребата на ZeaForce изчезват още мушиците, паренето и усещането за пясък. Дори диабетиците, които го пият редовно, виждат подобрение в зрението.

Ето какво споделя за ZeaForce проф. д-р Ботьо Ангелов - офталмолог, очно отделение на Медицински институт на МВР, София:

Буквално подмладява очите

– Как ZeaForce помага при макулна дегенерация?

ZeaForce* допринася за забавянето на развитието на макулната дегенерация и за подобряване на зрението. Той съдържа специален вид маслен лутеин и зеаксантин, които буквално подмладяват очите, плюс още няколко природни вещества, отговарящи за орловия поглед.

– Съставът ли е ключов за ефективността му?

И той, но не само. Всъщност от голямо значение е и това, че полезните вещества в ZeaForce * са в маслена форма. Така че се усвояват докрай и очите са заредени с всичко, от което имат нужда, за да ни служат предано.

– Какъв прием препоръчвате?

По 1 капсула на ден за минимум 3 месеца. Пациентите с катаракта, макулна дегенерация, ретинопатия и други хронични състояния трябва да приемат ZeaForce * поне 6 месеца, но най-добре целогодишно без прекъсване.

Проф. д-р Ботьо Ангелов - офталмолог, очно отделение на Медицински институт на МВР, София



Офталмологът ми вече не споменава операция

Имам катаракта и преди две години офталмологът ми ми препоръча да се оперирам. Страх ме беше да „легна под ножа“ и бях готов на всичко, за да избегна операцията. Тогава жена ми пиеше ZeaForce заради „летящи мушички“ в очите и ѝ действаше добре. Започна да купува продукта и за мен. Оттогава пия по една капсула всеки ден без прекъсвания. Сега виждам много по добре, по-ясно, а когато правя контролните прегледи при лекаря ми, вече не става дума за операция. Наистина съм много благодарен на ZeaForce и го препоръчвам силно на всеки с този проблем!

Джузепе Ф., 73 год., Италия





Можете да откриете ZeaForce в най-близката аптека до вас.





*ZeaForce е новото име на любимия ви продукт за очи „Лутеин Комплекс Плюс“. С него той е познат в Европа.

Източник: ZeaForce

*публикация



